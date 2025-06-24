Байно-Гиттенс близок к переходу из «Боруссии» Дортмунд в «Челси» — The Athletic

Крайний нападающий Джейми Байно-Гиттенс в ближайшее время перейдёт из «Боруссии» Дортмунд в «Челси». Об этом сообщает The Athletic со ссылкой на журналиста Давида Орнштейна.

Ранее лондонский клуб пытался оформить данный трансфер до начала клубного чемпионата мира, но не добился успеха. Теперь же стороны близки к заключению сделки. Отмечается, что интерес «Баварии» к футболисту на это не повлияет. Сам Байно-Гиттенс уже договорился с «синими» об условиях семилетнего контракта.

В клубном сезоне-2024/2025 нападающий принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение англичанина с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.