«Не уверен, та ли эта фигура, чтобы вернуть «Зенит» на первое место». Кирьяков — о Жерсоне

Бывший форвард московского «Динамо» Сергей Кирьяков оценил выступление потенциального новичка «Зенита» Жерсона на клубном чемпионате мира — 2025 в составе «Фламенго».

— Во 2-м туре КЧМ выиграли все четыре бразильских клуба. Какой-то из них можно считать претендентом на победу в турнире?

— Ясно, что он для них важнее, чем для европейских. Те уже больше думают о предстоящих чемпионатах, для них это время проб и ошибок. А у южноамериканцев сезон в самом разгаре. Поэтому сегодня все в своих группах на первых местах. Ну и хотят проявить себя игроки, зарекомендовать, чтобы их заметили. Если конкретно на ваш вопрос, то «Фламенго».

— Как вам, кстати, вероятный новичок «Зенита» Жерсон?

— Ха. Ну, не забивает. Не понаслышке зная питерскую аутентику, это вряд ли кому понравится. Плюс возрастной (28 лет). Но капитан команды, лидерские качества есть. Не уверен, та ли эта фигура, чтобы вернуть «Зенит» на первое место, — приводит слова Кирьякова LiveSport.

Ранее СМИ сообщали, что капитан «Фламенго» Жерсон близок к переходу в санкт-петербургский «Зенит». По данным источников, сине-бело-голубые готовы заплатить за игрока сумму отступных в размере € 25 млн. Ожидается, что трансфер состоится после клубного ЧМ, в котором принимает участие бразильская команда.