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«Увидимся в воскресенье». «ПСЖ» поздравил Лионеля Месси с днём рождения

«Увидимся в воскресенье». «ПСЖ» поздравил Лионеля Месси с днём рождения
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«ПСЖ» в своём официальном аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) поздравил бывшего нападающего команды Лионеля Месси с 38-летием.

«С днём рождения, Лео Месси! Увидимся в воскресенье», — написала пресс-служба французского гранда.

С лета 2023 года аргентинский футболист выступает в составе американского «Интер Майами». В воскресенье, 29 июня, «Интер Майами» и «ПСЖ» встретятся в матче 1/8 финала клубного чемпионатами мира.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
29 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер Майами
Майами, США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Месси играл за французскую команду с 2021 по 2023 год. В составе «ПСЖ» он дважды становился чемпионом Франции и завоевал Суперкубок страны. Нападающий принял участие в 75 матчах во всех турнирах, в которых отметился 32 голами и 35 результативными передачами.

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