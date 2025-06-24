«Увидимся в воскресенье». «ПСЖ» поздравил Лионеля Месси с днём рождения

«ПСЖ» в своём официальном аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) поздравил бывшего нападающего команды Лионеля Месси с 38-летием.

«С днём рождения, Лео Месси! Увидимся в воскресенье», — написала пресс-служба французского гранда.

С лета 2023 года аргентинский футболист выступает в составе американского «Интер Майами». В воскресенье, 29 июня, «Интер Майами» и «ПСЖ» встретятся в матче 1/8 финала клубного чемпионатами мира.

Месси играл за французскую команду с 2021 по 2023 год. В составе «ПСЖ» он дважды становился чемпионом Франции и завоевал Суперкубок страны. Нападающий принял участие в 75 матчах во всех турнирах, в которых отметился 32 голами и 35 результативными передачами.

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