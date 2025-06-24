Защитник сборной России Рожков присоединился к «Рубину»

Левый защитник сборной России и казанского «Рубина» Илья Рожков вернулся в расположение команды. Футболист присоединился к одноклубникам и начал подготовку к новому сезону. Об этом сообщает пресс-служба казанцев в официальном телеграм-канале «Рубина».

Напомним, в ближайшей товарищеской встрече в рамках летнего тренировочного сбора подопечные Рашида Рахимова встретятся с «КАМАЗом». Матч запланирован на субботу, 28 июня.

Илья Рожков является воспитанником «Рубина», в сезоне-2024/2025 20-летний латераль принял участие в 31 встрече казанцев в Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России. На его счету три забитых мяча и голевая передача.