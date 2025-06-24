«Локомотив» сообщил о повышении в должности Дмитрия Лоськова

«Локомотив» в телеграм-канале проинформировал о повышении в должности Дмитрия Лоськова.

«В рамках расширения своего функционала повышение получил Дмитрий Лоськов: он назначен на должность советника генерального директора по спортивным вопросам. Дмитрию Вячеславовичу предстоит курировать ряд ключевых направлений, касающихся функционирования спортивного блока клуба, непосредственно связанных с развитием главной команды», — сказано в сообщении «Локомотива».

В августе 2016 года Лоськов вошёл в тренерский штаб железнодорожников. С июня 2022 года бывший полузащитник занимал должность заместителя руководителя программы развития молодёжного футбола. В октябре того же года Лоськов присоединился к тренерскому штабу главной команды в качестве помощника главного тренера.

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