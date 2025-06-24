Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Эсперанс Тунис — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» сообщил о повышении в должности Дмитрия Лоськова

«Локомотив» сообщил о повышении в должности Дмитрия Лоськова
Аудио-версия:
Комментарии

«Локомотив» в телеграм-канале проинформировал о повышении в должности Дмитрия Лоськова.

«В рамках расширения своего функционала повышение получил Дмитрий Лоськов: он назначен на должность советника генерального директора по спортивным вопросам. Дмитрию Вячеславовичу предстоит курировать ряд ключевых направлений, касающихся функционирования спортивного блока клуба, непосредственно связанных с развитием главной команды», — сказано в сообщении «Локомотива».

В августе 2016 года Лоськов вошёл в тренерский штаб железнодорожников. С июня 2022 года бывший полузащитник занимал должность заместителя руководителя программы развития молодёжного футбола. В октябре того же года Лоськов присоединился к тренерскому штабу главной команды в качестве помощника главного тренера.

Материалы по теме
Эксклюзив
Вера пройдёт медосмотр для «Локомотива» на выходных

«Золотая» эра «Локомотива»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android