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Молодой полузащитник «Боруссии» Дортмунд Ветьен перешёл в «Бохум» на правах аренды

Молодой полузащитник «Боруссии» Дортмунд Ветьен перешёл в «Бохум» на правах аренды
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«Бохум» взял в аренду молодого полузащитника «Боруссии» Дортмунд Кьелль-Арика Ветьена. Об этом сообщает официальный сайт дортмундцев.

Футболист будет выступать за «Бохум» до конца сезона-2025/2026, по итогам прошедшей кампании эта команда вылетела из Бундеслиги, заняв последнее место в турнирной таблице.

В 27 матчах клубного сезона-2024/2025 футболист забил семь голов и отдал одну голевую передачу. Игрок также выступает за юношескую сборную Германии. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Ветьена составляет € 2,5 млн. Действующее трудовое соглашение полузащитника с клубом рассчитано до лета 2028 года.

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