Владелец «Акрона»: Дзюба сказал, что, возможно, уйдёт из футбола через сезон

Владелец «Акрона» Павел Морозов рассказал о беседе с 36-летним форвардом тольяттинской команды Артёмом Дзюбой, в ходе которой игрок сообщил, когда может завершить карьеру.

«В личной беседе он не конкретизировал, но сказал, что, возможно, да, он хочет закончить с футболом [после следующего сезона]. С учётом того, что он побил все возможные рекорды, хотя у него остался ещё один — рекорд лучшего бомбардира «Акрона», он сейчас принадлежит [Андресу] Понсе, 17 голов. Поэтому у Артёма очень крутая мотивация на следующий сезон. Да, предварительно он сказал, что хочет закончить с футбольной карьерой, и было бы идеально, если бы он это сделал в футболке нашего клуба», — приводит слова Морозова Odds.ru.

Дзюба присоединился к «Акрону» в сентябре минувшего года. За этот период нападающий сыграл 24 матча, где забил 10 голов и сделал семь ассистов. В начале июня контракт с 36-летним форвардом был пролонгирован ещё на сезон.

В матче 20-го тура минувшего сезона РПЛ с «Крыльями Советов» Дзюба отметился голом, который оказался для него 234-м в карьере, благодаря чему он стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

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