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Игорь Семшов: Сафонову не стоит уходить из «ПСЖ», он может конкурировать с Доннаруммой

Игорь Семшов: Сафонову не стоит уходить из «ПСЖ», он может конкурировать с Доннаруммой
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Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался о конкуренции российского вратаря Матвея Сафонова с итальянцем Джанлуиджи Доннаруммой в «ПСЖ».

«Сафонову не стоит уходить из «ПСЖ» по одной простой причине. Он адаптировался год, играл достаточно хорошо для первого сезона. Тем более в конкуренции с Доннаруммой. Матвей может спокойно конкурировать с Доннаруммой, если останется. Сафонов может побороться за место в стартовом составе «ПСЖ». После второго сезона нужно смотреть: если будет мало игровой практики, можно попробовать уйти в аренду. Сейчас он вполне конкурентоспособен», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матвей Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара» летом прошлого года. Сумма трансфера составила € 20 млн. В первом же сезоне в Европе российский вратарь стал чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны и победителем Лиги чемпионов. Ранее сообщалось об интересе к Сафонову со стороны «Галатасарая» и «Борнмута».

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