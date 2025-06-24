Владелец «Акрона»: футбол в России никаким образом не окупаем

Учредитель «Акрона» Павел Морозов рассказал об особенностях владения частным клубом в российском футболе.

– Частный футбольный клуб — насколько это благодарное дело в России?

– Это очень нервно, это огромный адреналин, конечно же. Это эмоции, как положительные, так и отрицательные. По сути, мы живём футбольным календарём: команда победила — хорошее настроение, команда проиграла — плохое.

Безусловно, футбол в России никаким образом не окупаем, и, наверное, в ближайшее время таким не станет, к большому сожалению. Очень надеемся, что РФС будет наращивать качество спонсорских контрактов, а внимание к российскому футболу будет нарастать, телевизионные контракты станут более дорогими, поэтому клубы будут получать больше денег. Но пока мы инвестируем, какие-то деньги получаем от лиги, небольшие деньги получаем от спонсоров, но, по сути, 70-80% денег — это деньги, которые я трачу на команду, – приводит слова Морозова Odds.ru.

Морозов основал «Акрон» в 2018 году. В минувшем сезоне тольяттинский клуб впервые в своей истории сыграл в Российской Премьер-Лиге. В дебютном сезоне «Акрон» расположился на девятой строчке.

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