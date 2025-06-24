Махачкалинское «Динамо» сыграло вничью с «Уфой» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между махачкалинским «Динамо» и «Уфой». Команды встречались на тренировочных сборах в рамках подготовки к новому сезону Российской Премьер-Лиги и Мелбет Первой лиги. Встреча закончилась безголевой ничьей — 0:0.

Команды провели три тайма по 30 минут.

Напомним. махачкалинское «Динамо» завершило минувший розыгрыш РПЛ на 11-м месте. Команда набрала 29 очков в 30 турах. «Уфа» заняла 14-е место в турнирной таблице Первой лиги с 35 очками в 34 играх.

Новый сезон начнётся для бело-голубых выездным матчем с московским «Спартаком» в 1-м туре РПЛ. Встреча пройдёт 18-21 июля. Первым домашним матчем для «Динамо» станет игра 3-го тура с «Ахматом» (1-4 августа).