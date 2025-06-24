Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Эсперанс Тунис — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» продлил соглашения с Шиловым и Кондаковым

«Зенит» продлил соглашения с Шиловым и Кондаковым
Комментарии

«Зенит» на официальном сайте объявил о продлении контрактов с молодыми футболистами Вадимом Шиловым и Даниилом Кондаковым. Игроки подписали контракты до лета 2028 года.

Кондаков в составе сине-бело-голубых становился призёром Юношеской футбольной лиги-3 и победителем ЮФЛ-2. В нынешнем сезоне-2025 Молодёжной футбольной лиги Даниил сыграл 11 матчей за «Зенит», забил четыре гола и выполнил три голевые передачи.

Шилов в составе «Зенита» стал победителем Юношеской футбольной лиги-2 и призёром ЮФЛ-3. В текущем сезоне-2025 Молодёжной футбольной лиги Вадим провёл 11 встреч за «Зенит», забил 10 голов и выполнил пять голевых передач.

Материалы по теме
«Зенит» нужно оставить в покое». Станислав Черчесов — о конкуренции в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android