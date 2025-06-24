«Зенит» продлил соглашения с Шиловым и Кондаковым

«Зенит» на официальном сайте объявил о продлении контрактов с молодыми футболистами Вадимом Шиловым и Даниилом Кондаковым. Игроки подписали контракты до лета 2028 года.

Кондаков в составе сине-бело-голубых становился призёром Юношеской футбольной лиги-3 и победителем ЮФЛ-2. В нынешнем сезоне-2025 Молодёжной футбольной лиги Даниил сыграл 11 матчей за «Зенит», забил четыре гола и выполнил три голевые передачи.

Шилов в составе «Зенита» стал победителем Юношеской футбольной лиги-2 и призёром ЮФЛ-3. В текущем сезоне-2025 Молодёжной футбольной лиги Вадим провёл 11 встреч за «Зенит», забил 10 голов и выполнил пять голевых передач.