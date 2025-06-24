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Бенфика — Бавария: онлайн-трансляция матча клубного ЧМ по футболу 2025 начнётся в 22:00

«Бенфика» — «Бавария»: текстовая онлайн-трансляция матча клубного ЧМ начнётся в 22:00
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Сегодня, 24 июня, состоится матч 3-го тура группы С клубного чемпионата мира, в котором встретятся «Бенфика» и «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «Банк оф Америка» (Шарлотта, Северная Каролина, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа C. 3-й тур
24 июня 2025, вторник. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После двух туров группового этапа соревнования «Бенфика» набрала четыре очка и занимает второе место. «Бавария» также заработала четыре очка и располагается на первой строчке в квартете С. На третьем месте с одним очком находится «Бока Хуниорс». «Окленд Сити» располагается на последней, четвёртой строчке (0).

Календарь клубного чемпионата мира – 2025
Турнирная таблица клубного чемпионата мира – 2025
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