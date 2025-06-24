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Семшов: «Спартаку» стоит рассмотреть кандидатуру Сергеева, был бы хороший трансфер

Семшов: «Спартаку» стоит рассмотреть кандидатуру Сергеева, был бы хороший трансфер
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Экс-полузащитник «Динамо» и «Зенита» Игорь Семшов высказался о возможном переходе форварда сборной России Ивана Сергеева из «Крыльев Советов» в «Спартак».

«Спартаку» по-любому нужен ещё один нападающий. Мы видели, что Угальде и Ливай Гарсия могут сыграть в оттяжке. Покажет только время, как Сергеев адаптируется в «Спартаке». Но у него есть чемпионский опыт. Это достаточно квалифицированный нападающий в плане работоспособности и в завершении. «Спартаку» стоит рассмотреть его кандидатуру. Тем более это российский футболист. Впереди и так достаточно иностранцев. Был бы хороший трансфер и новая глава для Сергеева. Конкуренция прибавит силы и возможности для игрока», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее сообщалось об интересе к Сергееву со стороны московского «Спартака». По данным СМИ, красно-белые перебили предложение столичного «Динамо» по форварду.

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