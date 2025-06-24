Мбаппе лаконично отреагировал на возвращение к тренировкам «Реала» после болезни

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе в своём аккаунте в социальной сети поделился фотографией с тренировки «сливочных». Напомним, в четверг, 19 июня, игрок «Королевского клуба» был госпитализирован с острым гастроэнтеритом.

«Вернулся!» — подписал фотографию французский футболист.

Фото: Из личного архива Килиана Мбаппе

Ранее СМИ сообщали, что игроку стало плохо в преддверии матча клубного чемпионата мира с «Аль-Хилялем» (1:1), который состоялся 18 июня. Подчёркивалось, что футболист питался только фруктами и пил воду. Его изолировали от остальной команды. Также появилась информация, что в результате болезни Мбаппе потерял 4 и 5 кг веса.

Мбаппе посмеялся над Тюрамом при чествовании победителей ЛЧ: