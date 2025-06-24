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Игорь Семшов: Садулаев станет усилением для любой команды вверху турнирной таблицы

Игорь Семшов: Садулаев станет усилением для любой команды вверху турнирной таблицы
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Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов прокомментировал возможный переход вингера «Ахмата» Лечи Садулаева в московский ЦСКА.

«Садулаев станет однозначным усилением для ЦСКА. Он хорошо провёл сезон, и в нынешнее межсезонье нужно переходить в клуб, который будет бороться за медали. При всём уважении к «Ахмату», они недотягивают до медальной зоны. Думаю, сейчас Лечи созрел своим опытом и уверенностью попробовать силы в большом российском клубе. Он станет усилением для любой команды вверху турнирной таблицы», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее стало известно, что ЦСКА проявляет интерес к атакующему полузащитнику сборной России. В минувшем сезоне Лечи Садулаев принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги в составе «Ахмата», отметился в них тремя голами и четырьмя результативными передачами.

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