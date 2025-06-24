Оле Вернер стал новым главным тренером «Лейпцига»

Бывший главный тренер «Вердера» Оле Вернер возглавил «РБ Лейпциг». Об этом сообщает официальный сайт немецкой команды.

Специалист подписал контракт с клубом до лета 2027 года. По итогам прошлого сезона «быки» заняли седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги, заработав 51 очко.

«Я очень рад стать новым главным тренером «Лейпцига». Во время наших переговоров сразу стало ясно, что обе стороны разделяют взгляды относительно того, как работать и играть. Это позволило мне с лёгкостью принять решение относительно совместного шага.

«РБ Лейпциг» выступает за смелый, атакующий стиль игры с чёткой идентичностью, а также за профессиональное и амбициозное мышление. У клуба большие цели и высокие ожидания, и это именно та среда, которая убедила меня и в которую я хочу внести свой вклад», — приводит слова Вернера официальный сайт «Лейпцига».