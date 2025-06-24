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«Мяч скачет, как кролик». Луис Энрике раскритиковал качество полей в США

«Мяч скачет, как кролик». Луис Энрике раскритиковал качество полей в США
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике выразил недовольство из-за состояния полей на клубном чемпионате мира, проходящем в США, после матча 3-го тура соревнования с «Сиэтл Саундерс» (2:0).

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 3-й тур
23 июня 2025, понедельник. 22:00 МСК
Сиэтл Саундерс
Сиэтл, США
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Кварацхелия – 35'     0:2 Хакими – 67'    

«Меня волнует состояние поля. И я говорю об этом, хотя мы и победили. Оно [состояние полей] далеко от стадионов Европы. Всё в порядке, но мяч скачет, как кролик.

Поскольку раньше это было искусственное поле, а теперь – натуральное, его приходится поливать вручную. Они сделали это в перерыве, через 10 минут оно высохло. Это явная проблема и не оправдание. ФИФА действительно должна принять подобное обстоятельство во внимание.

Я говорю не только о стадионах, но и о тренировочных полях. На лучших мировых соревнованиях… Не могу представить себе площадку НБА с дырами. Мы играем на стадионах, где мяч больше похож на кролика. Я действительно считаю, что это нужно изменить», — сказал Энрике на послематчевой пресс-конференции.

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