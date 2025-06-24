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Экс-игрок «Барселоны» Жутгла перешёл в «Сельту»

Экс-игрок «Барселоны» Жутгла перешёл в «Сельту»
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Нападающий Ферран Жутгла перешёл из «Брюгге» в «Сельту». Об этом сообщает официальный сайт команды из Виго.

Контракт футболиста с «небесными» рассчитан до лета 2029 года. В 148 матчах за бельгийскую команду игрок забил 40 голов и отдал 24 голевые передачи во всех турнирах. Ранее Жутгла также выступал за «Барселону». Трансферная стоимость нападающего оценивается в € 8 млн. В составе «Брюгге» Ферран становился чемпионом Бельгии, брал Кубок и Суперкубок страны. На молодёжном уровне футболист выступал за «Эспаньол».

«Сельта» по итогам прошлого сезона Ла Лиги заняла седьмое место, заработав 55 очков.

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