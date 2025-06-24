Дисциплинарный комитет ФИФА продлил дисквалификацию Джексона после удаления в матче КЧМ

Нападающий лондонского «Челси» Николас Джексон получил дополнительный матч дисквалификации после удаления во 2-м туре группового этапа клубного чемпионата мира — 2025. Такое решение принял дисциплинарный комитет ФИФА. Напомним, «Челси» уступил «Фламенго» (1:3), а Джексон получил красную карточку на 68-й минуте.

Сенегальский форвард вышел на замену на 64-й минуте при счёте 1:1 и был удалён после четырёх минут нахождения на поле. Таким образом, Николас Джексон пропустит встречу «Челси» в 3-м туре группового этапа КЧМ с клубом «Эсперанс» и не сыграет в 1/8 финала, если лондонцы туда выйдут.

У «Челси» и «Эсперанса» по три очка в группе D после двух туров. «Фламенго» занимает первое место в квартете с шестью очками. На последнем месте располагается «Лос-Анджелес», проигравший два стартовых матча.