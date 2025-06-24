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Дисциплинарный комитет ФИФА продлил дисквалификацию Джексона после удаления в матче КЧМ

Дисциплинарный комитет ФИФА продлил дисквалификацию Джексона после удаления в матче КЧМ
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Нападающий лондонского «Челси» Николас Джексон получил дополнительный матч дисквалификации после удаления во 2-м туре группового этапа клубного чемпионата мира — 2025. Такое решение принял дисциплинарный комитет ФИФА. Напомним, «Челси» уступил «Фламенго» (1:3), а Джексон получил красную карточку на 68-й минуте.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа D. 2-й тур
20 июня 2025, пятница. 21:00 МСК
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Окончен
3 : 1
Челси
Лондон, Англия
0:1 Нету – 13'     1:1 Энрике – 62'     2:1 Данило – 65'     3:1 Ян – 83'    
Удаления: нет / Джексон – 68'

Сенегальский форвард вышел на замену на 64-й минуте при счёте 1:1 и был удалён после четырёх минут нахождения на поле. Таким образом, Николас Джексон пропустит встречу «Челси» в 3-м туре группового этапа КЧМ с клубом «Эсперанс» и не сыграет в 1/8 финала, если лондонцы туда выйдут.

У «Челси» и «Эсперанса» по три очка в группе D после двух туров. «Фламенго» занимает первое место в квартете с шестью очками. На последнем месте располагается «Лос-Анджелес», проигравший два стартовых матча.

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