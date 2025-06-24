Стал известен игрок «Зенита», сыгравший решающую роль в готовящемся трансфере Романа Веги

Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду сыграл определяющую роль в готовящемся переходе 21-летнего левого защитника «Аргентинос Хуниорс» Романа Веги в санкт-петербургский клуб. Об этом сообщает журналист Ренцо Пантич.
По информации источника, сторонам осталось подписать контракт и урегулировать некоторые нюансы сделки.
Лусиано Гонду выступал в составе «Аргентинос Хуниорс» с 2023 года по лето 2024 года, когда перешёл в «Зенит».
Действующее трудовое соглашение Веги с клубом рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.
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