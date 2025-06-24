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Мостовой: если Сафонову предложат быть первым номером в другом клубе, нужно идти

Мостовой: если Сафонову предложат быть первым номером в другом клубе, нужно идти
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Экс-полузащитник «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал слухи о возможном уходе российского голкипера Матвея Сафонова из французского «Пари Сен-Жермен».

«Если Сафонову предложат вариант с клубом, где он будет первым номером, нужно идти. Тем более речь шла в том числе про «Борнмут». АПЛ — это что-то. Другое дело, он должен быть готов к тому, что «Борнмут» — это не «ПСЖ». Там придётся напрягаться. Мы изначально говорили, что первый номер «ПСЖ» — Доннарумма. Он подтверждает это из года в год. Всё зависит от Матвея», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матвей Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара» летом прошлого года. Сумма трансфера составила € 20 млн. В первом же сезоне в Европе российский вратарь стал чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны и победителем Лиги чемпионов. Ранее сообщалось об интересе к Сафонову со стороны «Галатасарая» и «Борнмута».

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