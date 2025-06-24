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Наир Тикнизян забил гол в дебютном матче за «Црвену Звезду»

Наир Тикнизян забил гол в дебютном матче за «Црвену Звезду»
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Новоиспечённый левый защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян отметился голом в первой встрече в составе сербской команды.

26-летний футболист поразил ворота черногорского клуба «Сутьеска» в товарищеском матче. Тикнизян забил гол на 23-й минуте встречи.

«Црвена Звезда» объявила о трансфере футболиста сборной Армении 22 июня. Сообщалось, что Тикнизян заключил со своим новым клубом контракт на три года. В составе «Црвены Звезды» защитник будет выступать под номером 71.

В минувшем сезоне на счету Наира Тикнизяна 33 встречи за «Локомотив» во всех турнирах. В них футболист отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.

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