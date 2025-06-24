«Наполи» работает над трансфером нападающего сборной Нидерландов — Романо

У нападающего ПСВ и сборной Нидерландов Ноа Ланга есть шансы перейти в «Наполи». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Согласно источнику, клубы проведут переговоры уже на этой неделе. Другими трансферными целями неаполитанцев являются полузащитник сборной Швейцарии и «Болоньи» Дан Ндой и вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо. Отмечается, что «Наполи» уже согласовал условия контракта с Ндоем, но клубы ещё не обсуждали возможную сделку.

В 44 матчах клубного сезона-2024/2025 Ланг забил 14 голов и отдал 12 голевых передач. На счету Ндоя – 41 встреча, девять голов и шесть голевых передач. У Санчо 42 матча, пять голов и 10 ассистов.