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«Васко да Гама» отказался от покупки Виктора Са у «Краснодара». Известна причина

«Васко да Гама» отказался от покупки Виктора Са у «Краснодара». Известна причина
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«Васко да Гама» принял решение отказаться от трансфера 31-летнего нападающего «Краснодара» Виктора Са. Об этом сообщает CRVGNews со ссылкой на Ge.Globo в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, бразильский клуб не хочет покупать игрока «быков» ввиду его высокой стоимости и низкого потенциала для перепродажи. Руководство «Васко да Гама» считает более целесообразным инвестировать средства в молодого футболиста, которого можно будет выгодно продать в будущем.

Са перешёл в «Краснодар» из «Ботафого» в феврале 2024 года. За этот период нападающий принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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