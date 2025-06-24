Илья Садыгов переходит в «Серикспор» из второй лиги Турции — Ajansspor

Бывший нападающий подмосковных «Химок» Илья Садыгов может перебраться в Турцию. Как сообщает Ajansspor, 24-летний футболист близок к переходу в турецкий «Серикспор». Ранее сообщалось, что в ближайшее время команду должен возглавить экс-тренер «Пари НН» Сергей Юран.

По данным СМИ, ранее 50% акций «Серикспора» приобрёл отец Ильи Садыгова и экс-инвестор подмосковных «Химок» Туфан Садыгов. По данным «Чемпионата», о назначении Сергея Юрана на пост главного тренера будет объявлено 26-27 июня.

В минувшем сезоне Илья Садыгов принял участие в 20 матчах «Химок» в Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России, отметившись одной результативной передачей. Напомним, клуб занял 12-е место в РПЛ но не прошёл лицензирование для участия в следующем сезоне из-за финансовых проблем.