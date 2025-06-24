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Симакан этим летом не покинет «Аль-Наср» — Романо

Симакан этим летом не покинет «Аль-Наср» — Романо
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Французский защитник Мохамед Симакан этим летом не покинет саудовский «Аль-Наср». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Согласно источнику, клуб не планирует в ближайшее время расставаться с футболистом, сам игрок также сейчас не думает о трансфере. Отмечается, что итальянские топ-клубы интересовались возможностью подписать Симакана, но это не повлияло на желание саудовского коллектива и защитника сотрудничать.

В 41 матче прошедшего клубного сезона Мохамед забил один гол и отдал три голевые передачи. По данным сайта Transfermarkt, стоимость защитника оценивается € 23 млн.

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