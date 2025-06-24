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The Athletic: Уильямс сообщил «Атлетику» о намерении покинуть клуб и перейти в «Барселону»

The Athletic: Уильямс сообщил «Атлетику» о намерении покинуть клуб и перейти в «Барселону»
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22-летний левый нападающий Нико Уильямс проинформировал «Атлетик» о желании покинуть клуб из Бильбао и присоединиться к «Барселоне». Об этом сообщает The Athletic.

На минувшей неделе The Athletic сообщил, что каталонский клуб достиг устного соглашения с Уильямсом по условиям личного контракта и не рассматривает наличие пункта об отступных в размере € 60 млн в качестве препятствия для заключения сделки.

Подчёркивается, что сине-гранатовые не планируют выплачивать компенсацию «Атлетику» до 30 июня, чтобы зарегистрировать переход в следующем финансовом году в Испании.

В минувшем сезоне Уильямс принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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