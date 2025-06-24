Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Эсперанс Тунис — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник Неко Уильямс продлит контракт с «Ноттингем Форест» — Романо

Защитник Неко Уильямс продлит контракт с «Ноттингем Форест» — Романо
Комментарии

Правый защитник сборной Уэльса Неко Уильямс подпишет новое соглашение с «Ноттингем Форест». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По данным источника, футболист согласовал с клубом условия нового контракта, который будет действовать до лета 2029 года.

За «лесников» игрок выступает с 2022 года, он является воспитанником «Ливерпуля». В 39 матчах прошедшего клубного сезона Уильямс забил один гол и отдал три результативные передачи. Согласно сайту Transfermarkt, стоимость Неко составляет € 20 млн. Футболист является чемпионом Англии, обладателем Кубка лиги и победителем клубного чемпионата мира.

Материалы по теме
«Ноттингем» и «Ювентус» согласовали переход Веа и Мбангула за € 22 млн — ESPN
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android