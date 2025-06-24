Защитник Неко Уильямс продлит контракт с «Ноттингем Форест» — Романо

Правый защитник сборной Уэльса Неко Уильямс подпишет новое соглашение с «Ноттингем Форест». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По данным источника, футболист согласовал с клубом условия нового контракта, который будет действовать до лета 2029 года.

За «лесников» игрок выступает с 2022 года, он является воспитанником «Ливерпуля». В 39 матчах прошедшего клубного сезона Уильямс забил один гол и отдал три результативные передачи. Согласно сайту Transfermarkt, стоимость Неко составляет € 20 млн. Футболист является чемпионом Англии, обладателем Кубка лиги и победителем клубного чемпионата мира.