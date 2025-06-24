Лидер «Атлетико» Альварес высказался о вылете команды с клубного чемпионата мира

Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес поделился эмоциями после вылета «матрасников» с клубного чемпионата мира. В понедельник, 23 июня, испанский клуб победил «Ботафого» в 3-м туре группового этапа (1:0), но занял третье место в квартете В.

«Отдали все силы, но этого оказалось мало. Сейчас самое время отдохнуть, перезарядиться и подготовиться к грядущему сезону», — написал Альварес в своём аккаунте в социальной сети.

Из группы В в плей-офф клубного чемпионата мира вышли «ПСЖ» и «Ботафого». Обе команды набрали по шесть очков. «Атлетико» также заработал шесть очков, однако расположился ниже по дополнительным показателям.

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