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«Вулверхэмптон» может перехватить у «Краснодара» форварда «Сан-Паулу» Феррейру — Никола

«Вулверхэмптон» может перехватить у «Краснодара» форварда «Сан-Паулу» Феррейру — Никола
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Английский «Вулверхэмптон» проявляет интерес к бразильскому вингеру «Сан-Паулу» Лукасу Феррейре. Как сообщает журналист Жорже Никола, за трансфер 19-летнего футболиста его клуб запрашивает € 10 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Феррейре со стороны «Краснодара». По данным источника, «Сан-Паулу» отклонил предложение чемпионов России в размере € 8 млн.

Лукас Феррейра является воспитанником «Сан-Паулу». В текущем сезоне в активе флангового форварда 32 матча во всех турнирах, в который он отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Контракт Феррейры с «Сан-Паулу» рассчитан до конца 2029 года.

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