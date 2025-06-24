Перспективный нападающий «Бенфики» может пополнить состав «Комо» — Романо

Норвежский нападающий «Бенфики» Андреас Шельдеруп может перейти в итальянский «Комо». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По данным инсайдера, данный футболист является трансферным приоритетом для итальянской команды, переговоры уже начались. Отмечается, что в январе португальский коллектив отклонил несколько предложений по игроку от европейских топ-клубов.

В 38 матчах клубного сезона-2024/2025 Шельдеруп забил четыре гола и отдал восемь голевых передач. Помимо этого, футболист выступает за национальную команду Норвегии. В составе «орлов» Андреас становился чемпионом Португалии, брал Суперкубок страны, а также Кубок лиги.