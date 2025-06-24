«Чувствуется спартаковский дух». Станкович — об условиях на сборах красно-белых

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос об условиях, в которых проходят сборы красно-белых, а также рассказал, на чём будет сделан акцент на первой неделе тренировок.

– Деян, «Спартак» заселился в Тарасовке, на базе, которая принимает наш клуб уже 90 лет. Как вам условия работы здесь?

– Здесь всё прекрасно. Замечательно начинать предсезонную подготовку именно здесь. Здесь чувствуется история, чувствуется спартаковский дух, поэтому для каждого из нас начинать подготовку именно здесь — это максимально круто.

– На что будет сделан упор именно здесь, в первую неделю, которая пройдёт в Подмосковье?

– Это первая неделя после практически четырёх недель паузы. Акцент на аэробную работу, что-то будет и тактическое, потому что мы ждём ещё ребят, которые вернутся из своих национальных команд, поэтому когда мы уже будем в полном составе, то станем комплектовать эту мозаику полностью, — сказал Станкович в интервью пресс-службе «Спартака».

Как появился «Спартак»: