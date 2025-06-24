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«Зенит» согласовал выкуп 90% прав на Вегу, клуб заплатит за них в два транша — Мерло

«Зенит» согласовал выкуп 90% прав на Вегу, клуб заплатит за них в два транша — Мерло
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Левый защитник «Аргентинос Хуниорс» Роман Вега близок к переходу в «Зенит». Об этом информирует журналист Сесар Луис Мерло в социальной сети Х.

Сообщается, что клубы устно согласовали трансфер, его стоимость составила $ 9 млн за 90% прав на игрока, платёж поступит в два транша: часть средств будет переведена сразу, а остаток — через шесть месяцев.

Нынешний контракт Веги с клубом рассчитан до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

По итогам прошлого сезона «Зенит» занял второе место в турнирной таблице Премьер-Лиги и дошёл до финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

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