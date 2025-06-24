«Бенфика» — «Бавария»: стартовые составы команд на матч клубного чемпионата мира

Сегодня, 24 июня, состоится матч 3-го тура группы С клубного чемпионата мира, в котором встретятся «Бенфика» и «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «Банк оф Америка» (Шарлотта, Северная Каролина, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Бенфика»: Трубин, Силва, Отаменди, Даль, Баррейро, Саншеш, Эурснес, Престианни, Шельдеруп, Ди Мария, Павлидис.

«Бавария»: Нойер, Юпамекано, Геррейру, Боэ, Станишич, Гнабри, Пальинья, Бишоф, Павлович, Зане, Мюллер.

После двух туров группового этапа соревнования «Бенфика» набрала четыре очка и занимает второе место. «Бавария» также заработала четыре очка и располагается на первой строчке в квартете С. На третьем месте с одним очком находится «Бока Хуниорс». «Окленд Сити» располагается на последней, четвёртой строчке (0).

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