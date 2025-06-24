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Бывший тренер «Химок» Франк Артига возглавил клуб из чемпионата Анголы

Бывший тренер «Химок» Франк Артига возглавил клуб из чемпионата Анголы
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Испанский специалист Франк Артига, возглавлявший подмосковные «Химки» в прошлом сезоне, стал главным тренером клуба «Петру Атлетику». О назначении испанца пресс-служба чемпионов Анголы объявила на официальном сайте команды.

«Франк Артига — 48-летний испанский тренер с корнями в школе «Барселоны», где он отличился в развитии талантов, на основе философии владения мячом и интенсивности. Тренер приезжает в «Петру Атлетику» с целью удержать команду на вершине отечественного футбола и улучшить её результаты в континентальных соревнованиях. До того, как занять пост тренера «Петру Атлетику», Франк Артига работал в России, возглавляя команды «Химки» и «Родина» Москва», — представила нового тренера пресс-служба клуба на официальном сайте «Петру Атлетику».

Отмечается, что бывший главный тренер «Петру Атлетику» Флавио Амадо не покинет клуб. Специалист, под руководством которого команда завоевала чемпионство, войдёт в тренерский штаб Франка Артиги.

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