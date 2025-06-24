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«Фиорентина» выкупила права на Гудмундссона

«Фиорентина» выкупила права на Гудмундссона
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«Фиорентина» приобрела права на нападающего «Дженоа» и сборной Исландии Альберта Гудмундссона. Об этом сообщает официальный сайт клуба из Флоренции.

В прошлом сезоне Альберт Гудмундссон выступал за эту команду в рамках аренды. В 33 матчах он забил восемь голов и отдал три результативные передачи. По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость исландского футболиста составляет € 18 млн.

По итогам прошлого сезона «Фиорентина» заняла шестое место в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, заработав 65 очков. В следующем сезоне «фиалки» примут участие в розыгрыше Лиги конференций УЕФА.

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