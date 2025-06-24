«Смотри, как они ненавидят». Мудрик сменил статус в соцсетях после допинговых обвинений

Крайний нападающий «Челси» Михаил Мудрик изменил статус в своём аккаунте в социальной сети, написав: «Смотри, как они ненавидят».

В понедельник, 18 июня, Федерация футбола Англии (FA) официально предъявила обвинения украинскому футболисту в употреблении допинга.

Согласно правилам FA, у 24-летнего вингера есть 20 дней, чтобы либо согласиться с выдвинутыми ему обвинениями, либо запросить разбирательства в Футбольной ассоциации. При худшем развитии событий для Мудрика он может быть отстранён на срок до четырёх лет. Более вероятные сроки дисквалификации могут варьироваться от месяца до двух лет, в зависимости от смягчающих обстоятельств.

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