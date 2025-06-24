Футболист «Севильи» может заменить Парти в «Арсенале» — The Athletic

«Арсенал» планирует усилиться полузащитником «Севильи» Люсьеном Агуме. Об этом сообщает The Athletic.

«Канониры» видят в футболисте замену Томасу Парти, который этим летом с высокой долей вероятности покинет команду: контракт хавбека с лондонцами действует до 30 июня, но переговоры зашли в тупик.

СМИ сравнивают Агуме по игровым качествам с бывшим хавбеком «Челси» и «Лестер Сити» Н'Голо Канте. В 37 матчах прошедшего клубного сезона Люсьен забил один гол и отдал три голевые передачи. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 8 млн. Помимо этого, Агуме выступает за молодёжную национальную команду Франции.