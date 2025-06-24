Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Эсперанс Тунис — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболист «Севильи» может заменить Парти в «Арсенале» — The Athletic

Футболист «Севильи» может заменить Парти в «Арсенале» — The Athletic
Комментарии

«Арсенал» планирует усилиться полузащитником «Севильи» Люсьеном Агуме. Об этом сообщает The Athletic.

«Канониры» видят в футболисте замену Томасу Парти, который этим летом с высокой долей вероятности покинет команду: контракт хавбека с лондонцами действует до 30 июня, но переговоры зашли в тупик.

СМИ сравнивают Агуме по игровым качествам с бывшим хавбеком «Челси» и «Лестер Сити» Н'Голо Канте. В 37 матчах прошедшего клубного сезона Люсьен забил один гол и отдал три голевые передачи. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 8 млн. Помимо этого, Агуме выступает за молодёжную национальную команду Франции.

Материалы по теме
«Арсенал» определился с заменой для Парти, близкого к уходу — Mirror
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android