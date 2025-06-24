Станкович рассказал, как относится к тому, что Угальде приедет на сборы «Спартака» позднее

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос о своём отношении к тому, что форвард красно-белых Манфред Угальде не прибудет в расположение клуба к 1 июля из-за выступления в составе сборной Коста-Рики на Золотом кубке КОНКАКАФ — 2025.

– Когда присоединятся ребята из европейских команд и сколько получат отдыха те игроки, которые выступают в зоне КОНКАКАФ?

– Практически со всеми уже договорились, всё понятно. С 1 июля уже все будут в расположении, за исключением двух ребят, Ливая Гарсии и Манфреда Угальде, которые играют очень важный турнир, с ними решим позже.

– То, что Угальде прошёл дальше со сборной Коста-Рики, вам как тренеру клуба, наверное, не очень радостно?

– Конечно, я рад за него, за то, что он отличается в составе национальной команды. Всё-таки это его страна, и он представляет её честь. Но, конечно, любому тренеру хочется укомплектованную команду как можно раньше. Чем больше мы проведём времени вместе в работе, тем лучше. Поэтому [Угальде] будет здесь меньше времени, чем ожидалось. Но он прекрасно понимает, какие у нас требования, он прекрасно понимает, что нужно, поэтому всё будет хорошо, — сказал Станкович в интервью пресс-службе «Спартака».

29 июня сборная Коста-Рики сыграет с США в матче 1/4 финала Золотого кубка КОНКАКАФ — 2025.

Как появился «Спартак»: