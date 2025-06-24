15-летний Гранаас стал самым молодым футболистом в истории Норвегии, побив рекорд Эдегора

15-летний полузащитник клуба «Фредрикстад» Эйрик Гранаас дебютировал в профессиональном футболе, став самым молодым игроком в истории Норвегии. Хавбек вышел на замену на 83-й минуте в матче 10-го тура чемпионата Норвегии с «Викингом» (0:3).

Ранее рекорд принадлежал полузащитнику национальной команды Мартину Эдегору, который выступает за лондонский «Арсенал». Эдегор дебютировал за основную команду «Стрёмсгодсета» в возрасте 15 лет 114 дней.

Эйрик Гранаас родился 24 марта 2010 года. В текущем сезоне на его счету девять матчей за вторую команду «Фредрикстада» в четвёртом по силе дивизионе Норвегии. В них футболист отметился двумя забитыми мячами.