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15-летний Гранаас стал самым молодым футболистом в истории Норвегии, побив рекорд Эдегора

15-летний Гранаас стал самым молодым футболистом в истории Норвегии, побив рекорд Эдегора
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15-летний полузащитник клуба «Фредрикстад» Эйрик Гранаас дебютировал в профессиональном футболе, став самым молодым игроком в истории Норвегии. Хавбек вышел на замену на 83-й минуте в матче 10-го тура чемпионата Норвегии с «Викингом» (0:3).

Норвегия — Элитсерия . 10-й тур
22 июня 2025, воскресенье. 20:15 МСК
Викинг
Ставангер
Окончен
3 : 0
Фредрикстад
Фредрикстад
1:0 Бертельсен – 8'     2:0 Кристиансен – 60'     3:0 Эукленн – 80'    

Ранее рекорд принадлежал полузащитнику национальной команды Мартину Эдегору, который выступает за лондонский «Арсенал». Эдегор дебютировал за основную команду «Стрёмсгодсета» в возрасте 15 лет 114 дней.

Эйрик Гранаас родился 24 марта 2010 года. В текущем сезоне на его счету девять матчей за вторую команду «Фредрикстада» в четвёртом по силе дивизионе Норвегии. В них футболист отметился двумя забитыми мячами.

Календарь норвежской Элитсерии
Турнирная таблица норвежской Элитсерии
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