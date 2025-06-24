Игрок «Аякса» Джордан Хендерсон может вернуться в английскую Премьер-лигу — Daily Mail

Полузащитник «Аякса» Джордан Хендерсон может стать футболистом «Ноттингем Форест». Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, хавбек может покинуть свою нынешнюю команду бесплатно, поскольку данная опция прописана в его контракте. Отмечается, что «Марсель» также изучает возможность подписания опытного исполнителя. Хендерсон хочет сыграть за сборную Англии на чемпионате мира — 2026, он пытается понять, поможет ли этому возвращение в АПЛ.

В 45 матчах прошедшего клубного сезона Хендерсон забил один гол и отдал шесть голевых передач. Бо́льшую часть карьеры англичанин провёл в «Ливерпуле», за который выступал с 2011 по 2023 год.