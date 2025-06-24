Стали известны имена ещё четырёх игроков, которых «Ливерпуль» может купить летом

После того как «Ливерпуль» приобрёл футболистов Жереми Фримпонга и Флориана Вирца, он сосредоточился на усилении позиции форварда. «Красным» больше всего интересен нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Александер Исак, однако эта сделка может оказаться сложной ввиду высокой стоимости игрока. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, мерсисайдцы также хотят укрепить позицию центрального защитника в связи с готовящимся переходом Джарелла Куансы в «Байер». Как итог, чемпионы Англии могут вступить в борьбу за 19-летнего защитника амстердамского «Аякса» Йоррела Хато.

Кроме того, «Ливерпуль» проявляет интерес к защитнику «Кристал Пэлас» Марку Гехи и футболисту обороны «Ноттингем Форест» Мурилло.

«Ливерпуль» празднует чемпионство: