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Хавбек «Челси» Кайседо поздравил Месси с днём рождения, опубликовав издевательское фото

Хавбек «Челси» Кайседо поздравил Месси с днём рождения, опубликовав издевательское фото
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Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Эквадора Мойсес Кайседо подшутил над форвардом сборной Аргентины Лионелем Месси в день его 38-летия. Футболист опубликовал в своём аккаунте в социальной сети совместный снимок с восьмикратным обладателем «Золотого мяча» с одного из очных матчей между сборными Аргентины и Эквадора.

На фото Мойсес Кайседо контролирует мяч, а Лионель Месси запечатлён в момент падения на спину после потери равновесия.

Фото: Страница Мойсеса Кайседо в социальной сети

«С днём рождения, Лионель Месси», — подписал фотографию Мойсес Кайседо.

Лионель Месси выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года. Мойсес Кайседо защищает цвета лондонского «Челси». В августе прошлого года лондонцы заплатили «Брайтону» за эквадорского опорника € 116 млн.

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