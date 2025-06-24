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«Убирайся из нашего клуба!» Гарначо разозлил фанатов фотографией в соцсетях — The Sun

«Убирайся из нашего клуба!» Гарначо разозлил фанатов фотографией в соцсетях — The Sun
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Крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо опубликовал фотографию в футболке «Астон Виллы» с фамилией Маркуса Рашфорда, чем вызвал гневную реакцию болельщиков «красных дьяволов». Об этом сообщает The Sun.

Фото: Из личного архива Алехандро Гарначо

Рашфорд в прошлом сезоне выступал за «вилланов» на правах аренды. Ранее сообщалось, что оба футболиста, вероятно, покинут «МЮ». На данный момент аргентинец находится в отпуске. Находясь на Ибице, он опубликовал фото в футболке команды из Бирмингема, чем разозлил фанатов «Манчестер Юнайтед».

«Убирайся из нашего клуба!» — приводит слова одного из болельщиков The Sun.

В прошедшем сезоне Алехандро сыграл 58 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 10 голевых передач. Нынешний контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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