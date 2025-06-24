«Лион» понижен в Лигу 2 за нарушение финансовой отчётности по решению Национальной дирекции контроля и управления (DNCG). Об этом информирует официальный сайт Профессиональной футбольной лиги.

По информации RMC Sport, состоялось заседание DNCG, на котором было проанализировано финансовое положение клуба. На этом процессе присутствовал владелец «Лиона» Джон Текстор. Подчёркивается, что аргументы американского бизнесмена не убедили членов комиссии, принявших решение о понижении лионского клуба в классе. При этом французский гранд вправе обжаловать данное решение.

В минувшем сезоне клуб занял шестое в чемпионате Франции и вышел в Лигу Европы.

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