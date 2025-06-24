Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Эсперанс Тунис — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Месси подмигнул мне, и у меня задрожали ноги». Эстеван — о матче с «Интер Майами»

«Месси подмигнул мне, и у меня задрожали ноги». Эстеван — о матче с «Интер Майами»
Аудио-версия:
Комментарии

18-летний вингер бразильского «Палмейраса» Эстеван поделился впечатлениями от матча 3-го тура группы А клубного чемпионата мира с «Интер Майами», в составе которого выступает аргентинец Лионель Месси. Встреча завершилась со счётом 2:2, что позволило обеим командам выйти в 1/8 финала турнира.

«Месси подмигнул мне, и у меня задрожали ноги в самом начале игры. Это ошеломляет. Он — кумир, эталон не только для меня, но и для всего мира. Было очень радостно выходить с ним на поле», — приводит слова Эстевана Barça Worldwide в соцсети X (ранее Twitter).

По завершении клубного чемпионата мира Эстеван перейдёт из «Палмейраса» в «Челси». О трансфере в текущее окно клубы договорились летом прошлого года. Сумма сделки составит € 34 млн.

Материалы по теме
Договорняк на КЧМ-2025?! «Интер Майами» Месси и «Палмейрас» устроит ничья
Договорняк на КЧМ-2025?! «Интер Майами» Месси и «Палмейрас» устроит ничья
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android