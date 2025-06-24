«Месси подмигнул мне, и у меня задрожали ноги». Эстеван — о матче с «Интер Майами»

18-летний вингер бразильского «Палмейраса» Эстеван поделился впечатлениями от матча 3-го тура группы А клубного чемпионата мира с «Интер Майами», в составе которого выступает аргентинец Лионель Месси. Встреча завершилась со счётом 2:2, что позволило обеим командам выйти в 1/8 финала турнира.

«Месси подмигнул мне, и у меня задрожали ноги в самом начале игры. Это ошеломляет. Он — кумир, эталон не только для меня, но и для всего мира. Было очень радостно выходить с ним на поле», — приводит слова Эстевана Barça Worldwide в соцсети X (ранее Twitter).

По завершении клубного чемпионата мира Эстеван перейдёт из «Палмейраса» в «Челси». О трансфере в текущее окно клубы договорились летом прошлого года. Сумма сделки составит € 34 млн.