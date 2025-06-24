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Стало известно, сколько «Сьон» заработает за товарищеский матч с «Зенитом» — Blick

Стало известно, сколько «Сьон» заработает за товарищеский матч с «Зенитом» — Blick
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«Сьон» сыграет с «Зенитом» в товарищеском матче, об этом сообщает Blick.

Согласно источнику, команда из Швейцарии за эту игру заработает около € 320 тыс. На данный момент все детали ещё не согласованы. Сообщается, что 8 июля «Сьон» прилетит в Россию, 9 июля состоится встреча, а 10 июля швейцарская команда вернётся на родину. На данный момент факт согласования игры официально не подтверждён, но стороны уже обсуждают последние детали.

По итогам прошлого сезона «Зенит» занял второе место в турнирной таблице Премьер-Лиги и дошёл до финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. «Сьон» занял третье место в группе, в которой играли за право остаться в швейцарской Суперлиге.

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