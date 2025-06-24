«Бенфика» — «Бавария»: гол Киммиха был отменён из-за офсайда

В эти минуты идёт матч 3-го тура группы С клубного чемпионата мира, в котором встречаются «Бенфика» и «Бавария». Игра проходит на стадионе «Банк оф Америка» (Шарлотта, Северная Каролина, США). На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу номинальных хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 61-й минуте защитник «Баварии» Йозуа Киммих поразил ворота «Бенфики», но гол был отменён из-за офсайда.

Ранее, на 13-й минуте, счёт в игре открыл полузащитник португальского клуба Андреас Шельдеруп.

После двух туров группового этапа соревнования «Бенфика» набрала четыре очка и занимает второе место. «Бавария» заработала шесть очков и располагается на первой строчке в квартете С. На третьем месте с одним очком находится «Бока Хуниорс». «Окленд Сити» располагается на последней, четвёртой строчке (0).

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