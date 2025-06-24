Болельщик арестован за угрозы расправой в адрес форварда сборной Испании Мораты — ESPN

Болельщика сборной Испании арестовали за угрозы расправой в адрес форварда национальной команды Альваро Мораты и его семьи. Как сообщает ESPN FC в соцсети X, 19-летний парень в онлайн-формате угрожал футболисту убийством после финала Лиги наций УЕФА.

Напомним, сборная Испании уступила сборной Португалии в решающем матче турнира. Основное и дополнительное время игры завершилось с ничейным счётом (2:2). В серии пенальти сильнее оказались португальцы (5:3). Мората был единственным игроком в составе обеих команд, не реализовавшим свой удар с 11 метров.

Альваро Мората является чемпионом Европы — 2024 в составе сборной Испании. Права на футболиста принадлежат «Милану». Вторую половину прошлого сезона нападающий провёл в аренде в турецком «Галатасарае».