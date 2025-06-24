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Болельщик арестован за угрозы расправой в адрес форварда сборной Испании Мораты — ESPN

Болельщик арестован за угрозы расправой в адрес форварда сборной Испании Мораты — ESPN
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Болельщика сборной Испании арестовали за угрозы расправой в адрес форварда национальной команды Альваро Мораты и его семьи. Как сообщает ESPN FC в соцсети X, 19-летний парень в онлайн-формате угрожал футболисту убийством после финала Лиги наций УЕФА.

Лига наций УЕФА . Лига А. Финал
08 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 2
5 : 3
Испания
0:1 Субименди – 21'     1:1 Мендеш – 26'     1:2 Оярсабаль – 45'     2:2 Роналду – 61'    

Напомним, сборная Испании уступила сборной Португалии в решающем матче турнира. Основное и дополнительное время игры завершилось с ничейным счётом (2:2). В серии пенальти сильнее оказались португальцы (5:3). Мората был единственным игроком в составе обеих команд, не реализовавшим свой удар с 11 метров.

Альваро Мората является чемпионом Европы — 2024 в составе сборной Испании. Права на футболиста принадлежат «Милану». Вторую половину прошлого сезона нападающий провёл в аренде в турецком «Галатасарае».

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