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Станкович рассказал, какие напутствия дал команде перед новым сезоном

Станкович рассказал, какие напутствия дал команде перед новым сезоном
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил, что сказал команде перед началом работы на сборах и какие напутствия дал ей в преддверии грядущего сезона.

«Должны сконцентрироваться, сконцентрироваться на работе. Мы не должны повторять ошибок, которые допустили в прошлом сезоне, но всё постепенно, день за днём. Нельзя всё сделать за один раз, время у нас сейчас есть на подготовку, будем плавно идти к нашей цели, чтобы не повторять тех ошибок и становиться лучше. Нам нужно становиться лучше по многим компонентам», — сказал Станкович в интервью пресс-службе «Спартака».

По итогам минувшего сезона «Спартак» занял четвёртое место в РПЛ и дошёл до финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

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