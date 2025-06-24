Станкович рассказал, какие напутствия дал команде перед новым сезоном

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил, что сказал команде перед началом работы на сборах и какие напутствия дал ей в преддверии грядущего сезона.

«Должны сконцентрироваться, сконцентрироваться на работе. Мы не должны повторять ошибок, которые допустили в прошлом сезоне, но всё постепенно, день за днём. Нельзя всё сделать за один раз, время у нас сейчас есть на подготовку, будем плавно идти к нашей цели, чтобы не повторять тех ошибок и становиться лучше. Нам нужно становиться лучше по многим компонентам», — сказал Станкович в интервью пресс-службе «Спартака».

По итогам минувшего сезона «Спартак» занял четвёртое место в РПЛ и дошёл до финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Как появился «Спартак»: